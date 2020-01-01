Токеноміка OrbitAI (ORBIT) Дізнайтеся ключову інформацію про OrbitAI (ORBIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OrbitAI (ORBIT) OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Офіційний вебсайт: https://orbitai.org/ Купити ORBIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OrbitAI (ORBIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OrbitAI (ORBIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 153,78K $ 153,78K $ 153,78K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 9,50M $ 9,50M $ 9,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 161,88K $ 161,88K $ 161,88K Історичний максимум: $ 0,752919 $ 0,752919 $ 0,752919 Історичний мінімум: $ 0,01450111 $ 0,01450111 $ 0,01450111 Поточна ціна: $ 0,01620186 $ 0,01620186 $ 0,01620186 Дізнайтеся більше про ціну OrbitAI (ORBIT)

Токеноміка OrbitAI (ORBIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OrbitAI (ORBIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORBIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORBIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORBIT, досліджуйте ціну токена ORBIT в реальному часі!

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