Сьогоднішня ціна OrbitAI (ORBIT)

Поточна ціна OrbitAI (ORBIT) сьогодні становить 0.563789 USD з ринковою капіталізацією $ 5.16M USD. Ціна ORBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OrbitAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.93K USD

- зміна ціни OrbitAI протягом дня — +20.37%

- циркуляційна пропозиція – 9.50M USD

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