Ціна Orbit Chain (ORC)
Поточна ціна Orbit Chain (ORC) сьогодні становить 0.00726837 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.94K USD
- зміна ціни Orbit Chain протягом дня — +5.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Chain до USD становила $ +0.0004009.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Chain до USD становила $ -0.0015552632.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Chain до USD становила $ +0.0010342737.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Chain до USD становила $ +0.00252009881437749.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0004009
|+5.84%
|30 днів
|$ -0.0015552632
|-21.39%
|60 днів
|$ +0.0010342737
|+14.23%
|90 днів
|$ +0.00252009881437749
|+53.07%
Останній аналіз цін Orbit Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+5.84%
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orbit Chain is an Inter-Chain Protocol, such that all ecosystem participants build together. Your choices, contribution, and interests can affect in the success and failure of the Orbit Chain. So, your ‘vote’ and ‘participation’ are more important than ever. The first vote for the ORC holders will start by choosing the Genesis Validators. The nodes that will be selected as the 7 Genesis Validator will be responsible for producing blocks, verifying transactions, and more tasks related to operating the blockchain.
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