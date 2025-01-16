Ціна Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)
Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) сьогодні становить 22,390 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01 USD
- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC протягом дня — +5.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC до USD становила $ +1,210.15.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC до USD становила $ -858.5020090000.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC до USD становила $ +2,032.2507400000.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,210.15
|+5.71%
|30 днів
|$ -858.5020090000
|-3.83%
|60 днів
|$ +2,032.2507400000
|+9.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.48%
+5.71%
+7.59%
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