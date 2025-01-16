Сьогоднішня ціна Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP)

Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) сьогодні становить 2.93 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Ripple:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 486.03 USD

- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple протягом дня — +13.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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