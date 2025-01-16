Ціна Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP)
Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) сьогодні становить 2.93 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Ripple:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 486.03 USD
- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple протягом дня — +13.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple до USD становила $ +0.352806.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple до USD становила $ +0.4940445870.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple до USD становила $ +5.6425222150.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ripple до USD становила $ +2.3881482281154556.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.352806
|+13.67%
|30 днів
|$ +0.4940445870
|+16.86%
|60 днів
|$ +5.6425222150
|+192.58%
|90 днів
|$ +2.3881482281154556
|+440.74%
Останній аналіз цін Orbit Bridge Klaytn Ripple: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.19%
+13.67%
+27.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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