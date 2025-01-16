Ціна Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)
Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) сьогодні становить 0.00746739 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OORC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.99 USD
- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain протягом дня — +5.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain до USD становила $ +0.00041835.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain до USD становила $ -0.0013530051.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain до USD становила $ +0.0015681802.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain до USD становила $ +0.001423525070899232.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041835
|+5.93%
|30 днів
|$ -0.0013530051
|-18.11%
|60 днів
|$ +0.0015681802
|+21.00%
|90 днів
|$ +0.001423525070899232
|+23.55%
Останній аналіз цін Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+5.93%
+5.11%
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