Сьогоднішня ціна Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)

Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) сьогодні становить 420.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Ethereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93 USD

- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum протягом дня — +6.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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