Ціна Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)
Поточна ціна Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) сьогодні становить 420.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbit Bridge Klaytn Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.93 USD
- зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum протягом дня — +6.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum до USD становила $ +26.35.
За останні 30 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum до USD становила $ -73.2501868980.
За останні 60 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum до USD становила $ +15.2246619990.
За останні 90 днів зміна ціни Orbit Bridge Klaytn Ethereum до USD становила $ +88.21260682582514.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +26.35
|+6.68%
|30 днів
|$ -73.2501868980
|-17.41%
|60 днів
|$ +15.2246619990
|+3.62%
|90 днів
|$ +88.21260682582514
|+26.53%
Останній аналіз цін Orbit Bridge Klaytn Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+6.68%
+10.07%
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