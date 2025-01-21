Ціна ORB (ORB)
Поточна ціна ORB (ORB) сьогодні становить 0.00453966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD
- зміна ціни ORB протягом дня — -8.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORB до USD становила $ -0.000438664355615131.
За останні 30 днів зміна ціни ORB до USD становила $ -0.0017867965.
За останні 60 днів зміна ціни ORB до USD становила $ -0.0024824604.
За останні 90 днів зміна ціни ORB до USD становила $ -0.000354818618547564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000438664355615131
|-8.81%
|30 днів
|$ -0.0017867965
|-39.35%
|60 днів
|$ -0.0024824604
|-54.68%
|90 днів
|$ -0.000354818618547564
|-7.24%
Останній аналіз цін ORB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-8.81%
-19.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ORB is one of the native tokens of Orby Network.
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