Сьогоднішня ціна ORB (ORB)

Поточна ціна ORB (ORB) сьогодні становить 0.00453966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD

- зміна ціни ORB протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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