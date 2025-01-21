Ціна ORAO Network (ORAO)
Поточна ціна ORAO Network (ORAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORAO Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 394.14 USD
- зміна ціни ORAO Network протягом дня — -11.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORAO Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ORAO Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ORAO Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ORAO Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.31%
|30 днів
|$ 0
|-26.27%
|60 днів
|$ 0
|-19.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ORAO Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-11.31%
-13.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Polkadot-Native Oracle Service for Custom Data Feeds Our substrate based blockchain provides a large variety of secure data at high speed in real-time, everything from local weather data to the outcome of football matches with maximum scalability for any blockchain.
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