Сьогоднішня ціна OraiDEX

Поточна ціна OraiDEX (ORAIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORAIX до USD становить $ 0 за ORAIX.

OraiDEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 112,66, з циркуляційною пропозицією у 559,68M ORAIX. Протягом останніх 24 годин ORAIX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02820891, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORAIX змінився на -- за останню годину та на -46,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OraiDEX (ORAIX)

Ринкова капіталізація $ 15,11K$ 15,11K $ 15,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,94K$ 19,94K $ 19,94K Циркуляційне постачання 559,68M 559,68M 559,68M Загальна пропозиція 738 291 363,418991 738 291 363,418991 738 291 363,418991

Поточна ринкова капіталізація OraiDEX — $ 15,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORAIX — 559,68M, зі загальною пропозицією 738291363.418991. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,94K.