Сьогоднішня ціна Oracul Analytics (ORCL)

Поточна ціна Oracul Analytics (ORCL) сьогодні становить 0.752543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracul Analytics:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.91K USD

- зміна ціни Oracul Analytics протягом дня — +0.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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