Сьогоднішня ціна OracleBNB

Поточна ціна OracleBNB (ORACLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORACLE до USD становить $ 0 за ORACLE.

OracleBNB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 668,4, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ORACLE. Протягом останніх 24 годин ORACLE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00335789, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORACLE змінився на -- за останню годину та на -0,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OracleBNB (ORACLE)

Ринкова капіталізація $ 12,67K$ 12,67K $ 12,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,67K$ 12,67K $ 12,67K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OracleBNB — $ 12,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORACLE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,67K.