Інформація щодо ціни Oracle xStock (ORCLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 299,0 $ 299,0 $ 299,0 Мін. за 24 год $ 305,47 $ 305,47 $ 305,47 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 299,0$ 299,0 $ 299,0 Макс. за 24 год $ 305,47$ 305,47 $ 305,47 Рекордний максимум $ 341,33$ 341,33 $ 341,33 Найнижча ціна $ 278,2$ 278,2 $ 278,2 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,22%

Актуальна ціна Oracle xStock (ORCLX) становить $299. За останні 24 години ORCLX торгувався між мінімумом у $ 299,0 і максимумом у $ 305,47, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORCLX становить $ 341,33, тоді як його історичний мінімум — $ 278,2.

Що стосується короткострокових результатів, то ORCLX змінився на -- за останню годину, -0,33% за 24 години та на -3,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Oracle xStock (ORCLX)

Ринкова капіталізація $ 993,83K$ 993,83K $ 993,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,24M$ 7,24M $ 7,24M Циркуляційне постачання 3,32K 3,32K 3,32K Загальна пропозиція 24 218,015254402 24 218,015254402 24 218,015254402

Поточна ринкова капіталізація Oracle xStock — $ 993,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORCLX — 3,32K, зі загальною пропозицією 24218.015254402. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,24M.