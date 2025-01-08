Ціна Oracle Tools (OT)
Поточна ціна Oracle Tools (OT) сьогодні становить 0.00212602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oracle Tools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.71 USD
- зміна ціни Oracle Tools протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oracle Tools до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Oracle Tools до USD становила $ -0.0003009132.
За останні 60 днів зміна ціни Oracle Tools до USD становила $ +0.0002337225.
За останні 90 днів зміна ціни Oracle Tools до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003009132
|-14.15%
|60 днів
|$ +0.0002337225
|+10.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oracle Tools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oracle Tools trade smarter not harder receive insiders information before the rest does. With over 3 years of experience in data parsing, our team excels in providing both on-chain and online signals for crypto enthusiasts. Online Signals: We specialize in monitoring the top crypto influencers on Twitter, delivering timely notifications based on their activities. Our service emphasizes real-time insights from crypto space, offering a new faster way on accessing early alpha before the rest. On-chain Signals: Dedicating more than 3.5 months to tracking high-performing wallets on DEX, we've identified strategies that consistently yield 10-100x plays. Analyzing data from over 28,000 wallets, our exclusive approach calculates P&L and Win Rate, considering both performance and wallet longevity.
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