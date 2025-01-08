Сьогоднішня ціна Oracle Meta Technologies (OMT)

Поточна ціна Oracle Meta Technologies (OMT) сьогодні становить 0.02876748 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracle Meta Technologies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.75K USD

- зміна ціни Oracle Meta Technologies протягом дня — +1.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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