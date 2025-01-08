Ціна Oracle Meta Technologies (OMT)
Поточна ціна Oracle Meta Technologies (OMT) сьогодні становить 0.02876748 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oracle Meta Technologies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.75K USD
- зміна ціни Oracle Meta Technologies протягом дня — +1.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oracle Meta Technologies до USD становила $ +0.00034412.
За останні 30 днів зміна ціни Oracle Meta Technologies до USD становила $ -0.0000354846.
За останні 60 днів зміна ціни Oracle Meta Technologies до USD становила $ +0.0076717144.
За останні 90 днів зміна ціни Oracle Meta Technologies до USD становила $ +0.004640209435015913.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034412
|+1.21%
|30 днів
|$ -0.0000354846
|-0.12%
|60 днів
|$ +0.0076717144
|+26.67%
|90 днів
|$ +0.004640209435015913
|+19.23%
Останній аналіз цін Oracle Meta Technologies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
+1.21%
-0.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch.
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