Сьогоднішня ціна Oracle Cat (ORACLE)

Поточна ціна Oracle Cat (ORACLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORACLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracle Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.59K USD

- зміна ціни Oracle Cat протягом дня — -9.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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