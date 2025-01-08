Сьогоднішня ціна Oracle AI (ORACLE)

Поточна ціна Oracle AI (ORACLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.74K USD. Ціна ORACLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracle AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.97 USD

- зміна ціни Oracle AI протягом дня — -6.90%

- циркуляційна пропозиція – 742.85M USD

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