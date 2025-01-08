Сьогоднішня ціна Oracle (ORCL)

Поточна ціна Oracle (ORCL) сьогодні становить 0.0398597 USD з ринковою капіталізацією $ 837.05K USD. Ціна ORCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oracle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.94K USD

- зміна ціни Oracle протягом дня — -11.97%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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