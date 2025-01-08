Ціна Oracle (ORCL)
Поточна ціна Oracle (ORCL) сьогодні становить 0.0398597 USD з ринковою капіталізацією $ 837.05K USD. Ціна ORCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oracle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.94K USD
- зміна ціни Oracle протягом дня — -11.97%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oracle до USD становила $ -0.00542467238781545.
За останні 30 днів зміна ціни Oracle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oracle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oracle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00542467238781545
|-11.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oracle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+18.10%
-11.97%
--
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