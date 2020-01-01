Токеноміка ORA Coin (ORA) Дізнайтеся ключову інформацію про ORA Coin (ORA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ORA Coin (ORA) ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Офіційний вебсайт: https://ora.io Купити ORA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ORA Coin (ORA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ORA Coin (ORA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,62M $ 15,62M $ 15,62M Загальна пропозиція: $ 333,33M $ 333,33M $ 333,33M Циркуляційна пропозиція: $ 56,32M $ 56,32M $ 56,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 92,48M $ 92,48M $ 92,48M Історичний максимум: $ 5,37 $ 5,37 $ 5,37 Історичний мінімум: $ 0,236713 $ 0,236713 $ 0,236713 Поточна ціна: $ 0,2766 $ 0,2766 $ 0,2766 Дізнайтеся більше про ціну ORA Coin (ORA)

Токеноміка ORA Coin (ORA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ORA Coin (ORA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORA, досліджуйте ціну токена ORA в реальному часі!

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