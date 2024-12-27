Сьогоднішня ціна ORA Coin (ORA)

Поточна ціна ORA Coin (ORA) сьогодні становить 1.39 USD з ринковою капіталізацією $ 51.31M USD. Ціна ORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORA Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60M USD

- зміна ціни ORA Coin протягом дня — -2.19%

- циркуляційна пропозиція – 36.67M USD

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