Ціна ORA Coin (ORA)
Поточна ціна ORA Coin (ORA) сьогодні становить 1.39 USD з ринковою капіталізацією $ 51.31M USD. Ціна ORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORA Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60M USD
- зміна ціни ORA Coin протягом дня — -2.19%
- циркуляційна пропозиція – 36.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORA Coin до USD становила $ -0.031280825494584.
За останні 30 днів зміна ціни ORA Coin до USD становила $ -0.6437190080.
За останні 60 днів зміна ціни ORA Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ORA Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.031280825494584
|-2.19%
|30 днів
|$ -0.6437190080
|-46.31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ORA Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
-2.19%
+4.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORA is building Blockchain Intelligence. ORA's core technology is opML (Optimistic Machine Learning), that enables AI model inference, fine-tuning and training onchain in a trustless and verifiable way. ORA's core products are: - IMO (Initial Model Offering, tokenizing AI models to build open source AI models) - RMS (Resilient Model Services, providing AI compute for all application scenarios) - OAO (Onchain AI Oracle, enabling verifiable AI inference for any smart contract in any blockchain)
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