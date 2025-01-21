Ціна OPYx (OPY)
Поточна ціна OPYx (OPY) сьогодні становить 0.01097697 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPYx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 762.58 USD
- зміна ціни OPYx протягом дня — -8.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OPY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OPY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPYx до USD становила $ -0.00107703446735723.
За останні 30 днів зміна ціни OPYx до USD становила $ -0.0016265729.
За останні 60 днів зміна ціни OPYx до USD становила $ +0.0011999079.
За останні 90 днів зміна ціни OPYx до USD становила $ +0.004451648829363407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00107703446735723
|-8.93%
|30 днів
|$ -0.0016265729
|-14.81%
|60 днів
|$ +0.0011999079
|+10.93%
|90 днів
|$ +0.004451648829363407
|+68.22%
Останній аналіз цін OPYx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-8.93%
-10.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OPYx is DAO project born to make collective investments and have more economic power in this bearish phase, we buy and accumulate assets in Bear in order to sell assets in Bull and put gain in our pool by buy back or add liquidity. Our holder will choose asset by Goverance. We have already built our ecosystem to support our DAO
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OPY до AUD
A$0.017563152
|1 OPY до GBP
￡0.0088913457
|1 OPY до EUR
€0.0105378912
|1 OPY до USD
$0.01097697
|1 OPY до MYR
RM0.0490670559
|1 OPY до TRY
₺0.3906703623
|1 OPY до JPY
¥1.7028573561
|1 OPY до RUB
₽1.1085642003
|1 OPY до INR
₹0.9483004383
|1 OPY до IDR
Rp179.9502990768
|1 OPY до PHP
₱0.6411648177
|1 OPY до EGP
￡E.0.5522513607
|1 OPY до BRL
R$0.0661911291
|1 OPY до CAD
C$0.0158068368
|1 OPY до BDT
৳1.3384219521
|1 OPY до NGN
₦17.0449292463
|1 OPY до UAH
₴0.4635574431
|1 OPY до VES
Bs0.59275638
|1 OPY до PKR
Rs3.0610378542
|1 OPY до KZT
₸5.823282585
|1 OPY до THB
฿0.3731072103
|1 OPY до TWD
NT$0.3587273796
|1 OPY до CHF
Fr0.009879273
|1 OPY до HKD
HK$0.0854008266
|1 OPY до MAD
.د.م0.1099892394