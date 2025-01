Що таке OPYx ( OPY)

OPYx is DAO project born to make collective investments and have more economic power in this bearish phase, we buy and accumulate assets in Bear in order to sell assets in Bull and put gain in our pool by buy back or add liquidity. Our holder will choose asset by Goverance. We have already built our ecosystem to support our DAO

Ресурс OPYx (OPY) Whitepaper Офіційний вебсайт