Сьогоднішня ціна OPYx (OPY)

Поточна ціна OPYx (OPY) сьогодні становить 0.01097697 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPYx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 762.58 USD

- зміна ціни OPYx протягом дня — -8.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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