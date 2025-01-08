Сьогоднішня ціна Opyn Squeeth (OSQTH)

Поточна ціна Opyn Squeeth (OSQTH) сьогодні становить 115.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSQTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opyn Squeeth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.51 USD

- зміна ціни Opyn Squeeth протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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