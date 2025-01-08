Ціна Opyn Squeeth (OSQTH)
Поточна ціна Opyn Squeeth (OSQTH) сьогодні становить 115.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSQTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opyn Squeeth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.51 USD
- зміна ціни Opyn Squeeth протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opyn Squeeth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opyn Squeeth до USD становила $ -11.7566331780.
За останні 60 днів зміна ціни Opyn Squeeth до USD становила $ +51.5642622870.
За останні 90 днів зміна ціни Opyn Squeeth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -11.7566331780
|-10.17%
|60 днів
|$ +51.5642622870
|+44.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opyn Squeeth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Opyn is building DeFi-native derivatives and options infrastructure.
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