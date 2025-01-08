Сьогоднішня ціна OPX LIVE (OPXL)

Поточна ціна OPX LIVE (OPXL) сьогодні становить 0.00458246 USD з ринковою капіталізацією $ 4.58M USD. Ціна OPXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPX LIVE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 432.60K USD

- зміна ціни OPX LIVE протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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