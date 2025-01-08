Ціна OPX LIVE (OPXL)
Поточна ціна OPX LIVE (OPXL) сьогодні становить 0.00458246 USD з ринковою капіталізацією $ 4.58M USD. Ціна OPXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPX LIVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 432.60K USD
- зміна ціни OPX LIVE протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPX LIVE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPX LIVE до USD становила $ +0.0080034258.
За останні 60 днів зміна ціни OPX LIVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPX LIVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.92%
|30 днів
|$ +0.0080034258
|+174.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPX LIVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.45%
-1.92%
-38.04%
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