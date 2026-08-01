Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Opus Genesis сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OPUS становить 765 617 USD. Відстежуйте оновлення цін OPUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Opus Genesis сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OPUS становить 765 617 USD. Відстежуйте оновлення цін OPUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OPUS

Інформація про ціну OPUS

Що таке OPUS

Офіційний вебсайт OPUS

Токеноміка OPUS

Прогноз ціни OPUS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Opus Genesis

Ціна Opus Genesis (OPUS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OPUS до USD:

$0,00076555
$0,00076555$0,00076555
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Opus Genesis (OPUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Opus Genesis

Поточна ціна Opus Genesis (OPUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPUS до USD становить $ 0 за OPUS.

Opus Genesis наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 765 617, з циркуляційною пропозицією у 999,92M OPUS. Протягом останніх 24 годин OPUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,084014, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OPUS змінився на -0,33% за останню годину та на +0,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 616,17.

Ринкова інформація щодо Opus Genesis (OPUS)

$ 765,62K
$ 765,62K$ 765,62K

$ 616,17
$ 616,17$ 616,17

$ 765,62K
$ 765,62K$ 765,62K

999,92M
999,92M 999,92M

999 917 386,4849726
999 917 386,4849726 999 917 386,4849726

Поточна ринкова капіталізація Opus Genesis — $ 765,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 616,17. Циркуляційна пропозиція OPUS — 999,92M, зі загальною пропозицією 999917386.4849726. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 765,62K.

Історія ціни Opus Genesis у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,084014
$ 0,084014$ 0,084014

$ 0
$ 0$ 0

-0,33%

-2,18%

+0,51%

+0,51%

Історія ціни Opus Genesis (OPUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opus Genesis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opus Genesis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Opus Genesis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opus Genesis до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,18%
30 днів$ 0-13,62%
60 днів$ 0+42,31%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Opus Genesis

Прогноз ціни Opus Genesis (OPUS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPUS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Opus Genesis (OPUS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Opus Genesis потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Opus Genesis у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OPUS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Opus Genesis.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Opus Genesis (OPUS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

Про Opus Genesis

Яка зараз ринкова ціна Opus Genesis?

Opus Genesis оцінюється в ₴, зі зміною -2.18% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має OPUS?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення OPUS у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Opus Genesis у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість OPUS?

Обігова кількість становить 999917386.4849726, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Opus Genesis?

Opus Genesis згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як OPUS виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem, імпульс OPUS залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Opus Genesis

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Opus Genesis (OPUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Opus Genesis

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3251
$0,3251$0,3251

+225,10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,40740
$0,40740$0,40740

-4,40%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01914
$0,01914$0,01914

+3,73%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16421
$0,16421$0,16421

-6,05%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,04949
$0,04949$0,04949

+49,96%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001920
$0,001920$0,001920

+47,69%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003109
$0,0003109$0,0003109

+17,32%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00530
$0,00530$0,00530

+17,77%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0122
$0,0122$0,0122

+16,19%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?