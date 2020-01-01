Токеноміка Opus CASH (CASH) Дізнайтеся ключову інформацію про Opus CASH (CASH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Opus CASH (CASH) Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Офіційний вебсайт: https://www.opus.money/ Купити CASH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Opus CASH (CASH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Opus CASH (CASH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 346.76K $ 346.76K $ 346.76K Загальна пропозиція: $ 347.14K $ 347.14K $ 347.14K Циркуляційна пропозиція: $ 347.14K $ 347.14K $ 347.14K FDV (повністю розведена вартість): $ 346.76K $ 346.76K $ 346.76K Історичний максимум: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Історичний мінімум: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Поточна ціна: $ 0.998799 $ 0.998799 $ 0.998799 Дізнайтеся більше про ціну Opus CASH (CASH)

Токеноміка Opus CASH (CASH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Opus CASH (CASH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CASH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CASH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CASH, досліджуйте ціну токена CASH в реальному часі!

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