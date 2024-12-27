Сьогоднішня ціна Opus CASH (CASH)

Поточна ціна Opus CASH (CASH) сьогодні становить 0.993437 USD з ринковою капіталізацією $ 345.38K USD. Ціна CASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opus CASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.55K USD

- зміна ціни Opus CASH протягом дня — +0.58%

- циркуляційна пропозиція – 347.70K USD

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