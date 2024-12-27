Ціна Opus CASH (CASH)
Поточна ціна Opus CASH (CASH) сьогодні становить 0.993437 USD з ринковою капіталізацією $ 345.38K USD. Ціна CASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opus CASH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.55K USD
- зміна ціни Opus CASH протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 347.70K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opus CASH до USD становила $ +0.00574302.
За останні 30 днів зміна ціни Opus CASH до USD становила $ +0.0148410546.
За останні 60 днів зміна ціни Opus CASH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opus CASH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00574302
|+0.58%
|30 днів
|$ +0.0148410546
|+1.49%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opus CASH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.58%
+2.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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