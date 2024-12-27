Сьогоднішня ціна Opus (OPUS)

Поточна ціна Opus (OPUS) сьогодні становить 0.0099774 USD з ринковою капіталізацією $ 9.98M USD. Ціна OPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88M USD

- зміна ціни Opus протягом дня — -12.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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