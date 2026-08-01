Сьогоднішня ціна Opulous

Поточна ціна Opulous (OPUL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPUL до USD становить $ 0 за OPUL.

Opulous наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74,554, з циркуляційною пропозицією у 500.00M OPUL. Протягом останніх 24 годин OPUL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7.56, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OPUL змінився на -0.00% за останню годину та на +27.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.94.

Ринкова інформація щодо Opulous (OPUL)

Ринкова капіталізація $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Обсяг (за 24 год) $ 7.94$ 7.94 $ 7.94 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Циркуляційне постачання 500.00M 500.00M 500.00M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Opulous — $ 74.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.94. Циркуляційна пропозиція OPUL — 500.00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74.55K.