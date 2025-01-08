Ціна OPULENCE (OPULENCE)
Поточна ціна OPULENCE (OPULENCE) сьогодні становить 0.00570263 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPULENCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPULENCE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.41K USD
- зміна ціни OPULENCE протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPULENCE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPULENCE до USD становила $ -0.0000061902.
За останні 60 днів зміна ціни OPULENCE до USD становила $ -0.0000047257.
За останні 90 днів зміна ціни OPULENCE до USD становила $ +0.000007688356228226.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ -0.0000061902
|-0.10%
|60 днів
|$ -0.0000047257
|-0.08%
|90 днів
|$ +0.000007688356228226
|+0.14%
Останній аналіз цін OPULENCE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.07%
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpulenceX stands as multifaceted platforms offering an extensive array of cutting-edge products and services that redefine the landscape of decentralized finance (DeFi). From the NFT Marketplace and the OpulSwap AMM Powered by XRP Ledger, to the RWA Boutique, OpulenceX is pioneering innovative blockchain solutions across chains.
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|1 OPULENCE до USD
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RM0.0256048087
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