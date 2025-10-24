Інформація щодо ціни Optopia AI (OPAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00315088$ 0,00315088 $ 0,00315088 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,96% Зміна ціни (1 дн.) -3,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,07%

Актуальна ціна Optopia AI (OPAI) становить --. За останні 24 години OPAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPAI становить $ 0,00315088, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OPAI змінився на -1,96% за останню годину, -3,94% за 24 години та на +5,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Optopia AI (OPAI)

Ринкова капіталізація $ 21,49K$ 21,49K $ 21,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,84K$ 32,84K $ 32,84K Циркуляційне постачання 6,54B 6,54B 6,54B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Optopia AI — $ 21,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPAI — 6,54B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,84K.