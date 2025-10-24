Актуальна ціна Optopia AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Optopia AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPAI на MEXC вже зараз.

Логотип Optopia AI

Ціна Optopia AI (OPAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OPAI до USD:

--
----
-3,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Optopia AI (OPAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Optopia AI (OPAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00315088
$ 0,00315088$ 0,00315088

$ 0
$ 0$ 0

-1,96%

-3,94%

+5,07%

+5,07%

Актуальна ціна Optopia AI (OPAI) становить --. За останні 24 години OPAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPAI становить $ 0,00315088, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OPAI змінився на -1,96% за останню годину, -3,94% за 24 години та на +5,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Optopia AI (OPAI)

$ 21,49K
$ 21,49K$ 21,49K

--
----

$ 32,84K
$ 32,84K$ 32,84K

6,54B
6,54B 6,54B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Optopia AI — $ 21,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPAI — 6,54B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,84K.

Історія ціни Optopia AI (OPAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optopia AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Optopia AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Optopia AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Optopia AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,94%
30 днів$ 0-84,26%
60 днів$ 0-82,31%
90 днів$ 0--

Що таке Optopia AI (OPAI)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Optopia AI (OPAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Optopia AI (USD)

Скільки коштуватиме Optopia AI (OPAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Optopia AI (OPAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Optopia AI.

Перегляньте прогноз ціни Optopia AI вже зараз!

OPAI до місцевих валют

Токеноміка Optopia AI (OPAI)

Розуміння токеноміки Optopia AI (OPAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OPAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Optopia AI (OPAI)

Скільки сьогодні коштує Optopia AI (OPAI)?
Актуальна ціна OPAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OPAI до USD?
Поточна ціна OPAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Optopia AI?
Ринкова капіталізація OPAI — $ 21,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OPAI?
Циркуляційна пропозиція OPAI — 6,54B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OPAI?
OPAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00315088 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OPAI?
Історична мінімальна ціна OPAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OPAI?
Актуальний обсяг торгівлі OPAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OPAI цього року?
OPAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OPAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Optopia AI (OPAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

