Ціна OptionsAI (OPTION)
Поточна ціна OptionsAI (OPTION) сьогодні становить 0.075553 USD з ринковою капіталізацією $ 642.81K USD. Ціна OPTION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OptionsAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.92K USD
- зміна ціни OptionsAI протягом дня — -21.41%
- циркуляційна пропозиція – 8.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OptionsAI до USD становила $ -0.02059141949202251.
За останні 30 днів зміна ціни OptionsAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OptionsAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OptionsAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02059141949202251
|-21.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OptionsAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-21.41%
+23.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram.
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