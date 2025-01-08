Сьогоднішня ціна OptionsAI (OPTION)

Поточна ціна OptionsAI (OPTION) сьогодні становить 0.075553 USD з ринковою капіталізацією $ 642.81K USD. Ціна OPTION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OptionsAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.92K USD

- зміна ціни OptionsAI протягом дня — -21.41%

- циркуляційна пропозиція – 8.50M USD

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