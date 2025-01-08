Сьогоднішня ціна OptionRoom (ROOM)

Поточна ціна OptionRoom (ROOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62K USD. Ціна ROOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OptionRoom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77 USD

- зміна ціни OptionRoom протягом дня — -3.69%

- циркуляційна пропозиція – 12.49M USD

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