Ціна OptionRoom (ROOM)
Поточна ціна OptionRoom (ROOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62K USD. Ціна ROOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OptionRoom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77 USD
- зміна ціни OptionRoom протягом дня — -3.69%
- циркуляційна пропозиція – 12.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OptionRoom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OptionRoom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OptionRoom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OptionRoom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.69%
|30 днів
|$ 0
|-4.69%
|60 днів
|$ 0
|+10.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OptionRoom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
-3.69%
-20.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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