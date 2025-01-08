Ціна Option2Trade (O2T)
Поточна ціна Option2Trade (O2T) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна O2T до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Option2Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.68 USD
- зміна ціни Option2Trade протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін O2T до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни O2T.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Option2Trade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Option2Trade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Option2Trade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Option2Trade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-45.01%
|60 днів
|$ 0
|-21.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Option2Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.05%
-11.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Option2Trade is a licensed global trading platform positioned to disrupt traditional exchange trading by introducing Web3 social trading and A.I trading algorithms. Our trading platform hosts asset markets for traders participating in Forex, Indices, stocks, commodities and now introducing cryptocurrency, our decision to introduce cryptocurrency trading coincides with the O2T presale and token release. The O2T vision extends beyond just trading. At Option2Trade, we believe in the transformative potential of cryptocurrencies, and our project's focal point is to increase the usability of cryptocurrencies across all alternative asset markets. We aim to bridge the gap between traditional and crypto trading, making it easier than ever for traders to diversify their portfolios and harness the full potential of digital assets. At Option2Trade, we're pioneers in revolutionizing the way traders engage with financial markets. Our commitment to innovation and cutting-edge technology sets us apart from the traditional trading exchanges. With the emergence of Web3 technology and the power of Artificial Intelligence (A.I.) At our fingertips, we're on a mission to empower traders worldwide with the tools and insights they need to succeed.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 O2T до AUD
A$--
|1 O2T до GBP
￡--
|1 O2T до EUR
€--
|1 O2T до USD
$--
|1 O2T до MYR
RM--
|1 O2T до TRY
₺--
|1 O2T до JPY
¥--
|1 O2T до RUB
₽--
|1 O2T до INR
₹--
|1 O2T до IDR
Rp--
|1 O2T до PHP
₱--
|1 O2T до EGP
￡E.--
|1 O2T до BRL
R$--
|1 O2T до CAD
C$--
|1 O2T до BDT
৳--
|1 O2T до NGN
₦--
|1 O2T до UAH
₴--
|1 O2T до VES
Bs--
|1 O2T до PKR
Rs--
|1 O2T до KZT
₸--
|1 O2T до THB
฿--
|1 O2T до TWD
NT$--
|1 O2T до CHF
Fr--
|1 O2T до HKD
HK$--
|1 O2T до MAD
.د.م--