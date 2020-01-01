Токеноміка Option Panda Platform (OPA) Дізнайтеся ключову інформацію про Option Panda Platform (OPA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Option Panda Platform (OPA) Option Panda is a decentralized options underwriting & trading exchange built on Binance Smart Chain. Option Panda provides a convenient way for professional cryptocurrency players to underwrite and trade options. OPA is the platform token of Option Panda, it works as incentives for option underwriters, traders, as well as OPA LP providers. You could earn OPA if you adopt Option Panda as your platform for trading options. Option Panda is a decentralized, scalable, convenient, transparent, fair, community-driven platform. Option buyers simply buy a call/put option on the platform, waiting for its settlement for prospective profit; option sellers simply deposit underlying asset to a pool to participate in a pooled option underwriting, collecting premiums paid by option buyers as underwriting revenue. Офіційний вебсайт: https://opanda.io Купити OPA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Option Panda Platform (OPA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Option Panda Platform (OPA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 450,14M $ 450,14M $ 450,14M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,40K $ 5,40K $ 5,40K Історичний максимум: $ 0,062348 $ 0,062348 $ 0,062348 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Option Panda Platform (OPA)

Токеноміка Option Panda Platform (OPA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Option Panda Platform (OPA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OPA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPA, досліджуйте ціну токена OPA в реальному часі!

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