Токеноміка Optimus X (OPX)

Токеноміка Optimus X (OPX)

Дізнайтеся ключову інформацію про Optimus X (OPX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Optimus X (OPX)

Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking.

Офіційний вебсайт:
https://optimusx.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни Optimus X (OPX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Optimus X (OPX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 2,13K
$ 2,13K$ 2,13K
Загальна пропозиція:
$ 199 423,17T
$ 199 423,17T$ 199 423,17T
Циркуляційна пропозиція:
$ 199 423,17T
$ 199 423,17T$ 199 423,17T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,13K
$ 2,13K$ 2,13K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Optimus X (OPX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Optimus X (OPX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів OPX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPX, досліджуйте ціну токена OPX в реальному часі!

Прогноз ціни OPX

Хочете знати, куди рухається OPX? Наша сторінка прогнозу ціни OPX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.