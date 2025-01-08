Сьогоднішня ціна Optimus X (OPX)

Поточна ціна Optimus X (OPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.70K USD. Ціна OPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Optimus X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.95 USD

- зміна ціни Optimus X протягом дня — -3.15%

- циркуляційна пропозиція – 199,423.17T USD

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