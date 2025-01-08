Ціна Optimus X (OPX)
Поточна ціна Optimus X (OPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.70K USD. Ціна OPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optimus X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 274.95 USD
- зміна ціни Optimus X протягом дня — -3.15%
- циркуляційна пропозиція – 199,423.17T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optimus X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Optimus X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Optimus X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Optimus X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.15%
|30 днів
|$ 0
|-13.26%
|60 днів
|$ 0
|-1.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Optimus X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-3.15%
-0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking.
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