Ціна Optimus AI (OPTI)
Поточна ціна Optimus AI (OPTI) сьогодні становить 0.073242 USD з ринковою капіталізацією $ 7.32M USD. Ціна OPTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optimus AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.44K USD
- зміна ціни Optimus AI протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optimus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Optimus AI до USD становила $ -0.0143281640.
За останні 60 днів зміна ціни Optimus AI до USD становила $ +0.0040950847.
За останні 90 днів зміна ціни Optimus AI до USD становила $ +0.010777407931293835.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0143281640
|-19.56%
|60 днів
|$ +0.0040950847
|+5.59%
|90 днів
|$ +0.010777407931293835
|+17.25%
Останній аналіз цін Optimus AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-0.02%
+10.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.
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