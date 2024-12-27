Сьогоднішня ціна Optimus AI (OPTI)

Поточна ціна Optimus AI (OPTI) сьогодні становить 0.073242 USD з ринковою капіталізацією $ 7.32M USD. Ціна OPTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Optimus AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.44K USD

- зміна ціни Optimus AI протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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