Сьогоднішня ціна Optimus (OPTCM)

Поточна ціна Optimus (OPTCM) сьогодні становить 0.00105015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPTCM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Optimus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.37 USD

- зміна ціни Optimus протягом дня — -4.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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