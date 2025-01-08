Ціна Optimus (OPTCM)
Поточна ціна Optimus (OPTCM) сьогодні становить 0.00105015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPTCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optimus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.37 USD
- зміна ціни Optimus протягом дня — -4.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optimus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Optimus до USD становила $ -0.0003000383.
За останні 60 днів зміна ціни Optimus до USD становила $ -0.0001693873.
За останні 90 днів зміна ціни Optimus до USD становила $ -0.0003353669207928762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.52%
|30 днів
|$ -0.0003000383
|-28.57%
|60 днів
|$ -0.0001693873
|-16.12%
|90 днів
|$ -0.0003353669207928762
|-24.20%
Останній аналіз цін Optimus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-4.52%
-5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Optimus is a crypto ecosystem designed to be an optimal environment for crypto users and projects, by providing them automated tools and helping them connect and invest in a safer way. Optimus has a cross-chain, semi automatic, 2 way vesting launchpad backed by smart contracts. Project's funds and investors tokens are locked in smart contract, and are distributed at the predetermined milestones, based on investor majority voting. Optimus has a dynamic allocation system meant to reward good investor behavior by giving Hodlers higher allocations, thus further protecting both the project raising funds and the investors investing in it.
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