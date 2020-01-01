Токеноміка Optim OADA (OADA) Дізнайтеся ключову інформацію про Optim OADA (OADA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Optim OADA (OADA) OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app. Офіційний вебсайт: https://www.optim.finance/ Whitepaper: https://github.com/OptimFinance/public-documents/blob/main/The_OADA_System.pdf Купити OADA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Optim OADA (OADA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Optim OADA (OADA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 4,02M $ 4,02M $ 4,02M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Історичний максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Історичний мінімум: $ 0,185151 $ 0,185151 $ 0,185151 Поточна ціна: $ 0,595962 $ 0,595962 $ 0,595962 Дізнайтеся більше про ціну Optim OADA (OADA)

Токеноміка Optim OADA (OADA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Optim OADA (OADA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OADA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OADA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OADA, досліджуйте ціну токена OADA в реальному часі!

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