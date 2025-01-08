Ціна Optim OADA (OADA)
Поточна ціна Optim OADA (OADA) сьогодні становить 0.982934 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OADA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optim OADA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни Optim OADA протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optim OADA до USD становила $ -0.0161278042607826.
За останні 30 днів зміна ціни Optim OADA до USD становила $ -0.1517763133.
За останні 60 днів зміна ціни Optim OADA до USD становила $ +1.2624015982.
За останні 90 днів зміна ціни Optim OADA до USD становила $ +0.6480945940741589.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0161278042607826
|-1.61%
|30 днів
|$ -0.1517763133
|-15.44%
|60 днів
|$ +1.2624015982
|+128.43%
|90 днів
|$ +0.6480945940741589
|+193.55%
Останній аналіз цін Optim OADA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-1.61%
+13.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app.
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