Сьогоднішня ціна Optim OADA (OADA)

Поточна ціна Optim OADA (OADA) сьогодні становить 0.982934 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OADA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Optim OADA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD

- зміна ціни Optim OADA протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін OADA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OADA.