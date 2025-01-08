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Ціна Optim Finance (O)

USD

Графік ціни Optim Finance (O) в реальному часі

$0.366753
$0.366753$0.366753
-8.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Optim Finance (O)

Поточна ціна Optim Finance (O) сьогодні становить 0.367006 USD з ринковою капіталізацією $ 6.44M USD. Ціна O до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optim Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77K USD
- зміна ціни Optim Finance протягом дня — -8.88%
- циркуляційна пропозиція – 17.57M USD

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Цінові показники Optim Finance (O) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optim Finance до USD становила $ -0.0357733767918887.
За останні 30 днів зміна ціни Optim Finance до USD становила $ -0.0350228687.
За останні 60 днів зміна ціни Optim Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Optim Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0357733767918887-8.88%
30 днів$ -0.0350228687-9.54%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Optim Finance (O)

Останній аналіз цін Optim Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.366397
$ 0.366397$ 0.366397

$ 0.417776
$ 0.417776$ 0.417776

$ 0.417776
$ 0.417776$ 0.417776

-1.01%

-8.88%

+20.57%

Ринкова інформація Optim Finance (O)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

17.57M
17.57M 17.57M

Що таке Optim Finance ( O)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Optim Finance (O)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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