Сьогоднішня ціна Optim Finance (O)

Поточна ціна Optim Finance (O) сьогодні становить 0.367006 USD з ринковою капіталізацією $ 6.44M USD. Ціна O до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Optim Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77K USD

- зміна ціни Optim Finance протягом дня — -8.88%

- циркуляційна пропозиція – 17.57M USD

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