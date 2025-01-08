Ціна Optical Bitcoin (OBTC)
Поточна ціна Optical Bitcoin (OBTC) сьогодні становить 0.00481252 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Optical Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.84 USD
- зміна ціни Optical Bitcoin протягом дня — -5.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Optical Bitcoin до USD становила $ -0.000282379203174294.
За останні 30 днів зміна ціни Optical Bitcoin до USD становила $ -0.0014715805.
За останні 60 днів зміна ціни Optical Bitcoin до USD становила $ -0.0014442420.
За останні 90 днів зміна ціни Optical Bitcoin до USD становила $ -0.0012704865774847.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000282379203174294
|-5.54%
|30 днів
|$ -0.0014715805
|-30.57%
|60 днів
|$ -0.0014442420
|-30.01%
|90 днів
|$ -0.0012704865774847
|-20.88%
Останній аналіз цін Optical Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-5.54%
-14.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
oBTC is a coin released by PoWx (PoWx.org) in March 2021. It has a robust community of miners and is focused on a new low energy mining algorithm called Optical Proof of Work (oPoW). oPoW is designed to be compatible with energy efficient optical processors.
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