Ціна OPTA Global (OPTA)
Поточна ціна OPTA Global (OPTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPTA Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65K USD
- зміна ціни OPTA Global протягом дня — -3.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPTA Global до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPTA Global до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPTA Global до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPTA Global до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.66%
|30 днів
|$ 0
|+0.07%
|60 днів
|$ 0
|+31.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPTA Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-3.66%
+2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OPTA Global is developing a portfolio app that will combine crypto wallets with traditional finance. Users will be able to keep track of all of their finances both cypto and traditional all in one platform. Phase-2 will bring a trading bot to the application which will use A.I technology to answer users questions about trading strategies. This bot will eventually be upgraded to trade on the users behalf in accordance with parameters they set and their risk tolerance. Phase-3 will see the project branching out into investment and financial lending.
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