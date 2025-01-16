Ціна Opriva AI (OPRV)
Поточна ціна Opriva AI (OPRV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.28K USD. Ціна OPRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opriva AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.74 USD
- зміна ціни Opriva AI протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opriva AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opriva AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Opriva AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opriva AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opriva AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+0.64%
-16.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.
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