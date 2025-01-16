Сьогоднішня ціна Opriva AI (OPRV)

Поточна ціна Opriva AI (OPRV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.28K USD. Ціна OPRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opriva AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.74 USD

- зміна ціни Opriva AI протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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