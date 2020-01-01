Токеноміка OpMentis (OPM) Дізнайтеся ключову інформацію про OpMentis (OPM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OpMentis (OPM) OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Офіційний вебсайт: https://www.opmentis.xyz/ Whitepaper: https://docs.opmentis.xyz/ Купити OPM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OpMentis (OPM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OpMentis (OPM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 100,31K $ 100,31K $ 100,31K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 73,50M $ 73,50M $ 73,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 136,47K $ 136,47K $ 136,47K Історичний максимум: $ 0,075756 $ 0,075756 $ 0,075756 Історичний мінімум: $ 0,00113801 $ 0,00113801 $ 0,00113801 Поточна ціна: $ 0,00136589 $ 0,00136589 $ 0,00136589 Дізнайтеся більше про ціну OpMentis (OPM)

Токеноміка OpMentis (OPM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OpMentis (OPM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OPM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OPM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OPM, досліджуйте ціну токена OPM в реальному часі!

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