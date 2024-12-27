Сьогоднішня ціна OpMentis (OPM)

Поточна ціна OpMentis (OPM) сьогодні становить 0.04011292 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна OPM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpMentis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.06K USD

- зміна ціни OpMentis протягом дня — +7.09%

- циркуляційна пропозиція – 70.50M USD

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