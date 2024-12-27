Ціна OpMentis (OPM)
Поточна ціна OpMentis (OPM) сьогодні становить 0.04011292 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна OPM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpMentis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.06K USD
- зміна ціни OpMentis протягом дня — +7.09%
- циркуляційна пропозиція – 70.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpMentis до USD становила $ +0.00265419.
За останні 30 днів зміна ціни OpMentis до USD становила $ +0.0237532346.
За останні 60 днів зміна ціни OpMentis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpMentis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00265419
|+7.09%
|30 днів
|$ +0.0237532346
|+59.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpMentis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
+7.09%
+41.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives.
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