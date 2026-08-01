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Поточна ціна Opium Bird сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OPIUMBIRD становить 149 855 USD. Відстежуйте оновлення цін OPIUMBIRD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Opium Bird сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OPIUMBIRD становить 149 855 USD. Відстежуйте оновлення цін OPIUMBIRD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OPIUMBIRD

Інформація про ціну OPIUMBIRD

Що таке OPIUMBIRD

Офіційний вебсайт OPIUMBIRD

Токеноміка OPIUMBIRD

Прогноз ціни OPIUMBIRD

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Ціна Opium Bird (OPIUMBIRD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OPIUMBIRD до USD:

$0,00015016
$0,00015016$0,00015016
-0,16%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Opium Bird (OPIUMBIRD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Opium Bird

Поточна ціна Opium Bird (OPIUMBIRD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPIUMBIRD до USD становить $ 0 за OPIUMBIRD.

Opium Bird наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149 855, з циркуляційною пропозицією у 997,81M OPIUMBIRD. Протягом останніх 24 годин OPIUMBIRD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OPIUMBIRD змінився на +0,83% за останню годину та на +19,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,02K.

Ринкова інформація щодо Opium Bird (OPIUMBIRD)

$ 149,86K
$ 149,86K$ 149,86K

$ 8,02K
$ 8,02K$ 8,02K

$ 149,86K
$ 149,86K$ 149,86K

997,81M
997,81M 997,81M

997 809 897,366015
997 809 897,366015 997 809 897,366015

Поточна ринкова капіталізація Opium Bird — $ 149,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,02K. Циркуляційна пропозиція OPIUMBIRD — 997,81M, зі загальною пропозицією 997809897.366015. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,86K.

Історія ціни Opium Bird у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,83%

-15,87%

+19,33%

+19,33%

Історія ціни Opium Bird (OPIUMBIRD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opium Bird до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opium Bird до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Opium Bird до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opium Bird до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-15,87%
30 днів$ 0+88,28%
60 днів$ 0+111,73%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Opium Bird

Прогноз ціни Opium Bird (OPIUMBIRD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OPIUMBIRD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Opium Bird (OPIUMBIRD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Opium Bird потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Opium Bird у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OPIUMBIRD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Opium Bird.

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Ресурс Opium Bird (OPIUMBIRD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про Opium Bird

Яка сьогодні ціна Opium Bird (OPIUMBIRD)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -15.87%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів OPIUMBIRD знаходиться в обігу?

Обігова кількість OPIUMBIRD становить 997809897.366015, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Opium Bird?

Орієнтовно існує -- унікальних власників OPIUMBIRD у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Opium Bird?

Ринкова капіталізація становить ₴6605583.64613588880000, що розміщує Opium Bird на #5138 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують OPIUMBIRD сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Opium Bird?

Недавній рух ціни на рівні -15.87% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Opium Bird

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:26:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Opium Bird (OPIUMBIRD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Opium Bird

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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