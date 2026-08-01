Сьогоднішня ціна Opium Bird

Поточна ціна Opium Bird (OPIUMBIRD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPIUMBIRD до USD становить $ 0 за OPIUMBIRD.

Opium Bird наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149 855, з циркуляційною пропозицією у 997,81M OPIUMBIRD. Протягом останніх 24 годин OPIUMBIRD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OPIUMBIRD змінився на +0,83% за останню годину та на +19,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,02K.

Ринкова інформація щодо Opium Bird (OPIUMBIRD)

Ринкова капіталізація $ 149,86K$ 149,86K $ 149,86K Обсяг (за 24 год) $ 8,02K$ 8,02K $ 8,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149,86K$ 149,86K $ 149,86K Циркуляційне постачання 997,81M 997,81M 997,81M Загальна пропозиція 997 809 897,366015 997 809 897,366015 997 809 897,366015

Поточна ринкова капіталізація Opium Bird — $ 149,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,02K. Циркуляційна пропозиція OPIUMBIRD — 997,81M, зі загальною пропозицією 997809897.366015. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,86K.