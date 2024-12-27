Ціна Opium (OPIUM)
Поточна ціна Opium (OPIUM) сьогодні становить 0.04848164 USD з ринковою капіталізацією $ 849.22K USD. Ціна OPIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.34K USD
- зміна ціни Opium протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 17.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opium до USD становила $ -0.0001170328224519.
За останні 30 днів зміна ціни Opium до USD становила $ -0.0085307275.
За останні 60 днів зміна ціни Opium до USD становила $ -0.0088315222.
За останні 90 днів зміна ціни Opium до USD становила $ -0.0174183336401089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001170328224519
|-0.24%
|30 днів
|$ -0.0085307275
|-17.59%
|60 днів
|$ -0.0088315222
|-18.21%
|90 днів
|$ -0.0174183336401089
|-26.43%
Останній аналіз цін Opium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.24%
+7.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product.
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