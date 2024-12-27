Сьогоднішня ціна Opium (OPIUM)

Поточна ціна Opium (OPIUM) сьогодні становить 0.04848164 USD з ринковою капіталізацією $ 849.22K USD. Ціна OPIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.34K USD

- зміна ціни Opium протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 17.52M USD

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