Ціна Opinion Finance (OPN)
Поточна ціна Opinion Finance (OPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opinion Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.20 USD
- зміна ціни Opinion Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OPN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OPN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opinion Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opinion Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Opinion Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opinion Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-84.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opinion Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-34.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on 14/01/2025 by a globally distributed team, Opinion Finance is a blockchain-powered platform designed to revolutionize options trading. Built on Binance Smart Chain (BSC), Opinion Finance leverages decentralized technology to create a transparent, secure, and cost-efficient environment for financial transactions. The platform integrates smart contracts to automate trading processes, minimizing intermediary involvement and reducing transaction costs. Opinion Finance focuses on providing a user-friendly experience for both retail and institutional investors, ensuring easy access to financial tools traditionally limited to centralized systems. The $OPN token is the native cryptocurrency of the ecosystem. It supports a wide range of utilities, including transaction fees, staking, governance, and access to advanced trading options. The tokenomics structure is designed for sustainability, with 50% allocated to community rewards and liquidity, ensuring a balanced ecosystem growth. In addition to its options trading focus, Opinion Finance aims to expand its offerings to include a comprehensive suite of blockchain solutions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OPN до VND
₫--
|1 OPN до AUD
A$--
|1 OPN до GBP
￡--
|1 OPN до EUR
€--
|1 OPN до USD
$--
|1 OPN до MYR
RM--
|1 OPN до TRY
₺--
|1 OPN до JPY
¥--
|1 OPN до RUB
₽--
|1 OPN до INR
₹--
|1 OPN до IDR
Rp--
|1 OPN до KRW
₩--
|1 OPN до PHP
₱--
|1 OPN до EGP
￡E.--
|1 OPN до BRL
R$--
|1 OPN до CAD
C$--
|1 OPN до BDT
৳--
|1 OPN до NGN
₦--
|1 OPN до UAH
₴--
|1 OPN до VES
Bs--
|1 OPN до PKR
Rs--
|1 OPN до KZT
₸--
|1 OPN до THB
฿--
|1 OPN до TWD
NT$--
|1 OPN до AED
د.إ--
|1 OPN до CHF
Fr--
|1 OPN до HKD
HK$--
|1 OPN до MAD
.د.م--
|1 OPN до MXN
$--