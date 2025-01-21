Ціна Ophir DAO (OPHIR)
Поточна ціна Ophir DAO (OPHIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPHIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ophir DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.61 USD
- зміна ціни Ophir DAO протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ophir DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ophir DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ophir DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ophir DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.71%
|30 днів
|$ 0
|-18.05%
|60 днів
|$ 0
|-5.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ophir DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
+0.71%
-2.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ophir token grants governance rights over strategic decisions of the Ophir treasury and is redeemable proportionally to the treasury's underlying assets
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